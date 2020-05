Nach Raubüberfall auf Frau in Schwerin: Polizei sucht Täter mit Phantombild

Schwerin

Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf eine 30-Jährige in Schwerin am 16. Dezember 2019 einen der Täter mit einem Phantombild. Der Polizei zufolge wurde die Frau in der Straße „Am Dom“ von zwei Männern bestohlen.

Die Diebe ergaunerten Bargeld, eine schwarze Lederhandtasche, die Krankenkassenkarte der Frau sowie eine LED-Glühlampe samt Karton. Die 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Einer der beiden Täter konnte von der Frau beschrieben werden.

Täterbeschreibung

Demnach war der Mann 1,7 Meter groß und trug einen Bart sowie eine durchgehende Augenbraue. Bekleidet war er mit einer Mütze, Handschuhe (vermutlich Leder) und schwarzen Klamotten. Beide Täter sollen deutsch mit sehr starkem fremdsprachigen Akzent gesprochen haben.

Hinweise zur Identität des auf dem Phantombild abgebildeten Mannes bitte an die Kriminalpolizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-1214 oder 5180-2224. Es besteht auch die Möglichkeit, über die Internetwache einen Hinweis zu geben.

