Nach Schüssen bei Verfolgung: Bootsmotoren-Diebe weiter flüchtig

Schwerin

Die Polizei in Schwerin sucht weiter nach mutmaßlichen Bootsmotoren-Dieben. Nachdem das Auto des Trios am Montag auch mit Schüssen eines Polizisten in Schwerin nicht gestoppt werden konnte, sind die Täter weiterhin auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag erläuterte. Die Kriminalpolizei prüfe, welche Ermittlungsansätze weiter verfolgt würden. Zudem halten Streifen Ausschau nach dem Fluchtwagen.

Eine Zivilstreife hatte die Verdächtigen an einem Jachthafen am Schweriner See bemerkt, als sie hochwertige Außenbordmotoren von abgestellten Booten abbauten und einige zum Abtransport bereitgelegt hatten. Die Täter bemerkten das Polizeifahrzeug und rasten in einem Auto davon. Bei der Verfolgung schoss ein Polizist auch auf den Wagen, der mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Aber die Gruppe entkam.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Nach Angaben des Jachtclubs sollen zwei Motoren verschwunden sein, davon einer im Wert von etwas 12 000 Euro. Die Polizei hofft weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung, unter anderem, ob jemand das Hafengelände vorher ausspioniert haben könnte.

Von dpa/RND