Zarrentin

Auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Gallin und Zarrentin in Höhe des Parkplatzes Schaalsee kam es am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr zu einem schweren Unfall mit einem Lkw. Von der Polizeiinspektion Ludwigslust heißt es, der Lkw sei aus bisher ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe die Mittelschutzplanke der Autobahn durchbrochen und sei kurz darauf zu Stehen gekommen. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt.

Die Fahrbahn Richtung Hamburg ist aktuell voll gesperrt. In Richtung Berlin kommt es ebenfalls zu Verkehrseinschränkungen. Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar niemand, so die Polizei.

Die Meldung wird aktualisiert, sobald wir mehr wissen.

RND/sal