Hagenow

Die Polizei ermittelt jetzt gegen einen 33-Jährigen aus der Region Hagenow wegen Vortäuschens einer Straftat. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird dem Mann vorgeworfen, den Diebstahl seines eigenen Autos im November 2020 vorgetäuscht zu haben. Hintergrund war ein mit dem Auto verursachter Unfall am 12. November 2020 in Granzin bei Hagenow, bei dem der Unfallverursacher flüchtete.

Das Auto war in einer Kurve ins Schleudern geraten und anschließend gegen zwei Bäume geprallt. Am Unfallort fand die Polizei zwar den Wagen, aber nicht den Autofahrer. Im Umfeld waren gestohlene Autokennzeichen entdeckt worden. Noch am selben Tag zeigte der 33-Jährige Fahrzeugbesitzer den Diebstahl seines Autos bei der Polizei an. Er selbst habe nach eigenen Aussagen den Unfall nicht verschuldet.

Zündschlüssel erst nach dem Unfall manipuliert

Bei der Spurensuche stellte die Polizei jedoch fest, dass das Zündschloss des Unfallwagens manipuliert wurde. Die Polizei vermutet, dass die Manipulation jedoch erst nach dem Unfall vorgenommen wurde, um den Diebstahl vorzutäuschen. Außerdem hat ein Zeuge den 33-Jährigen stark belastet, weswegen die Polizei davon ausgeht, dass der Mann das Auto an dem Novembertag selbst fuhr und den Unfall verursacht hat.

Sollte sich dieser verdacht bestätigen wird die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls, Kennzeichenmissbrauchs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eröffnen.

Von OZ