Nach Verkehrsunfällen in Nordwestmecklenburg: Zwei Personen verletzt

Gadebusch/Grevesmühlen

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, sind bei zwei Unfällen am Freitag in Nordwestmecklenburg mehrere Personen verletzt worden. Am Freitagmorgen wurde ein 71-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Gadebusch schwer verletzt. Der Mann befuhr die Jarmendorfer Straße. Als ihn ein Autofahrer überholte, zog der Radfahrer nach links und stürzte. Dabei wurde der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, am Kopf verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.

Am Freitag um 10.55 Uhr wurde eine 77-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Grevesmühlen leicht verletzt. Sie fuhr auf der L 03 in Richtung Upahl. Das Autofahrer hinter der Frau bemerkte ihre Bremsung zu spät und fuhr auf. Die Autofahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auch 10 000 Euro geschätzt.

