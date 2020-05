Nach sexueller Belästigung in Schwerin: Polizei ermittelt mutmaßlichen Täter

Schwerin

Nach der sexuellen Belästigung einer 15-Jährigen am Marienplatz in Schwerin in der letzten Woche hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen identifiziert.

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion haben einen 37-jährigen Schweriner als mutmaßlichen Täter ermittelt. Ob der Deutsche für weitere, vergleichbare Taten verantwortlich ist, wird derzeit noch geprüft. Die Ermittlungen gegen den Schweriner dauern weiter an.

Von OZ