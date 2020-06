Nasse Fahrbahn: Vier Unfälle in Ludwigslust-Parchim – Eine Verletzte

Ludwigslust-Parchim

Eine Person ist bei den insgesamt vier Unfällen am Donnerstagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim verletzt worden. Der Polizei zufolge seien eine unangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Straße die Ursache dafür.

Bei Starkregen kam auf der Autobahn 24 nahe Neustadt-Glewe eine 21-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mit ihrem Wagen. Sie verletzte sich dabei leicht. An ihrem Auto entstand Totalschaden.

Weitere Unfälle auf nassen Autobahnen

Des Weiteren verlor auch ein weiterer 21-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 24 bei Wittenburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte anschließend gegen eine Schutzplanke. Dabei entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 10 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Auf der Autobahn 14 bei Leezen kam aufgrund von Aquaplaning ein Auto von der Straße ab. Die 23-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, jedoch entstand an ihrem Fahrzeug erheblicher Schaden. Es musste abgeschleppt werden.

Drei Insassen kommen vorsorglich ins Krankenhaus

Bei Dobin am See hat sich auf nasser Straße ein Auto mit drei Insassen überschlagen. Alle drei kamen anschließend vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf etwa 20 000 Euro geschätzt wurde.

Von OZ