Neubrandenburg

Eine Fußgängerin ist am 15. Oktober bei einem Unfall in Neubrandenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich das Unglück gegen 10.05 Uhr im Neubrandenburger Vogelviertel.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine 79-Jährige den Fußgängerüberweg in der Kranichstraße (vom Reitbahnweg kommend in Richtung Bahnhof) als sich aus Richtung Demminer Straße ein Fahrzeug näherte. Der 20-jährige Autofahrer sah die Frau und bremste auch – er war aber in Anbetracht der Witterungsverhältnisse zu schnell und konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Durch den Verkehrsunfall stürzte die Frau. Die 79-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Neubrandenburger Klinikum gebracht werden.

Von OZ