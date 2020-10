Neubrandenburg

Ein Fahrzeug der Marke Lexus ist in der Nacht von Sonntag auf Montag im Neubrandenburger Stadtteil Broda entwendet worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Auto mit dem Kennzeichen NB-MG 618 stand auf einem Privatgrundstück in der Paul-Lincke-Straße. Es handelt sich um einen weißen Lexus NX300H. Er ist fünf Jahre alt, ein Hybrid-Fahrzeug und verfügt über ein Keyless-Go-System. Der Wert des Autos wird auf circa 20 000 Euro geschätzt.

Die Fahndung wurde nach der Anzeige wegen Diebstahl sofort eingeleitet. Bisher konnte der PKW aber nicht gefunden werden.

Wer in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober in Broda – insbesondere in der Paul-Lincke-Straße – auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen, den Lexus gesehen hat oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder möglichen Tatverdächtigen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395 / 55 82 52 24 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

