Neue Corona-Regeln an Schulen in MV: Kinder ohne Zettel mussten nach Hause

Pünktlich zum Schulbeginn nach den Herbstferien herrscht an vielen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wieder reges Treiben. Vielerorts haben sich bereits lange vor Unterrichtsbeginn Warteschlangen vor den Eingangstüren gebildet. Denn seit heute gilt: Ins Klassenzimmer wird nur reingelassen, wer auch ein ausgefülltes und von den Eltern unterschriebenes Formblatt mitbringt und versichert, dass er gesund ist und keine Covid-19-Symptome wie Husten oder Fieber hat.

Außerdem dürfen sich die Kinder in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem nationalen oder internationalen Risikogebiet aufgehalten haben. An der St.-Georg-Grundschule in Rostock kontrollieren die Lehrkräfte bereits ab 7.30 Uhr, ob alle Kinder eine entsprechende Erklärung von den Eltern mitgebracht haben.

Kinder warten auf den Einlass

Mit dem Zettel fest in der Hand betritt Lilly das Schulgelände. Die Zehnjährige ist eine der ersten, die sich an diesem Tag anstellt, um ins Gebäude zu gelangen. Das Warten stellt für die Viertklässlerin keine Probleme dar. „Das finde ich nicht schlimm“, sagt sie gelassen und wendet sich ihrer Freundin zu, die sie seit Beginn der Ferien nicht gesehen hat. Ausreichend Zeit bis zum Beginn der ersten Schulstunde haben die beiden Mädchen schließlich noch.

Mama Denise Höppner findet die neue Maßnahme noch ein wenig gewöhnungsbedürftig, wie sie sagt. „Es sollte selbstverständlich sein, dass man sein Kind nicht in die Schule schickt, wenn es krank ist oder zuvor im Risikogebiet war.“

Ähnlich sieht es Sandra Hauth. Nichtsdestotrotz hofft die junge Mutter, dass alle Eltern das Formblatt wahrheitsgemäß ausgefüllt haben. Auch sie war mit ihrer Tochter im Urlaub, allerdings nicht in einem Risikogebiet. „Am Ende muss man als Elternteil darauf vertrauen, dass alle pflichtbewusst handeln – so wie davor auch schon.“

Verloren im Zettelchaos

Während die meisten Kinder nach nur wenigen Minuten bereits in ihre Klassenzimmer gehen können, heißt es für einige Schüler aber noch warten. Nicht alle Eltern haben daran gedacht, ihren Kindern das Formblatt mitzugeben. Im Fall von Wencke Börner habe lediglich eine Unterschrift gefehlt. „Ich habe übersehen, dass ich auf der Rückseite noch ein zweites Mal unterzeichnen sollte“, berichtet sie. Damit ihr Sohn aber dennoch am Unterricht teilnehmen kann, ist sie vor der Arbeit noch einmal zurück zur Schule gefahren. „Das lag zum Glück auf dem Weg.“

Christin Lettow musste ebenfalls noch einmal kehrtmachen. Sie hat ihrem Sohn die Gesundheitsbestätigung bereits vor den Ferien mitgegeben. „Heute habe ich aber erfahren, dass das nicht ausreicht, da die Angaben tagesaktuell sein müssen. Daher bin ich noch einmal schnell hergefahren.“

Schulen sind zufrieden

An der Lessing Grundschule Bad Doberan verlief der Start nach den Herbstferien unproblematisch, wie die Schulleiterin berichtet. „Wir sind sehr zufrieden damit, wie alles verlaufen ist“, sagt sie. Obwohl ein paar Kinder keine oder nur unvollständig ausgefüllte Zettel vorlegen konnten, haben am Ende des Tages fast alle Schüler am Unterricht teilnehmen können – mit einer Ausnahme. „Das ist ein sehr guter Schnitt“, erklärt die Schulleiterin.

Auch an der Fritz-Reuter-Schule in Schwerin ist man zufrieden mit dem Verlauf des ersten Schultages. „Bei uns hat alles gut geklappt und wir mussten keine Schüler nach Hause schicken“, bestätigt die Schulleiterin.

Von Susanne Gidzinski