Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche in MV: Zwei Männer haben sich am Donnerstag in Parchim als Polizisten in Zivil ausgegeben und versucht, von einer Frau ein Corona-Bußgeld einzutreiben. Die 21-Jährige weigerte sich aber – und rief stattdessen die richtige Polizei.