Schwerin

Sie hatte Angst vor ihrer Mutter und wollte nicht mehr nach Hause zurückkehren: Am Sonnabend sind zwei Männern im Schweriner Bahnhof eine offensichtlich betrunkene Frau und ihre neunjährige Tochter aufgefallen. Sie war nicht mehr in der Lage, sich um ihr Kind zu kümmern. Die Männer nahmen sich dem Mädchen an und brachten es zur Polizei.

Die Neunjährige sagte den Beamten, dass es vorerst nicht zu seiner Mutter zurück will. Sie wurde in eine Kindereinrichtung gebracht. Kurze Zeit später erschien die Mutter schwankend bei der Polizei. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 2,5 Promille festgestellt. Sie musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Am nächsten Morgen wurde sie entlassen und zu ihrer Tochter gebracht.

Von OZ