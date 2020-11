Ein Lkw-Fahrer ist am Montagmorgen auf der Autobahn 24 bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von der Straße abgekommen und mit dem Fahrzeug in einen Straßengraben gekippt. Der Mann gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Die Polizei ermittelt.