Dutzende Polizisten sind im Süden Mecklenburg-Vorpommerns auf der Suche nach zwei Personen, die in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in Schleswig-Holstein gesprengt haben. Die Täter flohen nach MV, durchbrachen eine Polizeisperre, Schüsse fielen. Ein Mann wurde gefasst, ein anderer könnte sich im Wald bei Ludwigslust verstecken.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Holstein – Polizei in MV fasst Tatverdächtigen

