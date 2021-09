In der Mittwochnacht hat ein Pflegeheim in Neustadt-Glewe eine 76-Jährige Patientin als vermisst gemeldet. Die Polizei startete eine Suchaktion und fand die Rentnerin orientierungslos und unterkühlt. Die Frau war auf einem Radweg in Richtung Ludwigslust herumgeirrt.