Niemand zu Hause: Kochtopf löst Feuerwehreinsatz in Boizenburg aus

Ein Kochtopf auf einem eingeschalteten Küchenherd hat am Dienstag einen Feuerwehreinsatz in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ausgelöst. Die Bewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Nachbarn hatten die Feuerwehr wegen der Rauchschwaden gerufen.