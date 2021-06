PCR-Tests für den Urlaub: Wo Sie ihn rund um Wismar, Schwerin und Ludwigslust bekommen

Wismar/Schwerin/Ludwigslust

Die Vorfreude steigt: Die Urlaubssaison und das Reisen ins Ausland sind dank der sinkenden Corona-Zahlen vielerorts wieder möglich. Doch für die Einreise beispielsweise nach Griechenland, Spanien, Italien oder Portugal darf eines nicht fehlen: der negative PCR-Test.

Doch wo bekomme ich einen solchen anerkannten Nasen-Rachen-Abstrich her? Die OSTSEE-ZEITUNG hat einen Überblick über die Angebote in Nordwestmecklenburg, Schwerin und Ludwigslust-Parchim zusammengestellt und erklärt, was die Tests jeweils kosten und wie man sich anmelden kann.

Private PCR-Tests in Wismar

Abstrichzentrum Wismar im Sana Klinikum

Adresse: Störtebeker Straße 6, 23966 Wismar

Anmeldung: via Email an Abstrichzentrum-Wismar@sana.de mit allen Kontaktdaten und dem Wunsch-Testtermin. Diese sind auch kurzfristig bis zu einer Stunde vorher vereinbar. Bei Fragen: 038 41 / 33 10 11

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr

Preis: circa 128 Euro

Ergebnis: in circa 24 Stunden

Private PCR-Tests in Schwerin

Abstrichzentrum der Helios Kliniken Schwerin

Adresse: Berliner Platz, 19063 Schwerin

Anmeldung: ohne Terminvereinbarungen, Wartezeiten von maximal 30 Minuten einplanen, weitere Infos telefonisch unter 01 52 / 54 77 87 86

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 16 Uhr

Preis: 99 Euro

Ergebnis: in circa 24 Stunden

Gesundheitszentrum Lebensfreude

Adresse: Amtstraße 10, 19055 Schwerin

Anmeldung: Online-Terminvereinbarung oder telefonisch unter 03 85 / 39 44 25 57 oder 0176 / 53 21 89 20

Öffnungszeiten: 8 bis 16.30 Uhr

Preis: 79,29 Euro (ohne Reisezertifikat) bis 95,29 Euro (mit Reisezertifikat)

Ergebnis: innerhalb von 4 bis 6 Stunden, Reisezertifikat am Folgetag bis 10 Uhr

Löwenapotheke Schwerin am Bahnhof

Adresse: Grunthalplatz 10, 19053 Schwerin

Anmeldung: Online-Terminvereinbarung

Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr

Preis: 99,95 Euro

Ergebnis: in circa 24 Stunden

Löwenapotheke im Sieben Seen Center

Adresse: Grabenstraße 1, 19061 Schwerin (in einem separaten Test-Bus vor dem Center)

Anmeldung: Online-Terminvereinbarung

Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr

Preis: 99,95 Euro

Ergebnis: in circa 24 Stunden

Private PCR-Tests im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Corona-Testzentrum Parchim

Adresse: Dragonerstraße 1, 19370 Parchim

Anmeldung: keine Terminvergabe, Wartezeiten von etwa 30 Minuten einplanen

Öffnungszeiten: werden wöchentlich angepasst, können hier nachgelesen werden. Wer einen PCR-Test in etwa 24 Stunden haben möchte, sollte sich aber Montag bis Freitag von 8.30 bis 13.30 Uhr testen lassen, ansonsten kann die Auswertung länger dauern.

Preis: 70 Euro

Ergebnis: in etwa 24 Stunden oder in 48 Stunden wenn Test nach 13.30 Uhr vorgenommen wurde

Corona-Testzentrum Plau am See

Adresse: Haus des Gastes, Burgplatz 2, 19395 Plau am See

Anmeldung: keine Terminvergabe, Wartezeiten von etwa 30 Minuten einplanen

Öffnungszeiten:Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12.15 Uhr sowie von 13 bis 14.45 Uhr; Dienstag und Freitag von 9 bis 12.15 Uhr sowie 13 bis 17.45 Uhr; Sonnabend und Sonntag von 10 bis 13.30 Uhr. Wer einen PCR-Test in etwa 24 Stunden haben möchte, sollte sich bis 13.30 Uhr testen lassen, ansonsten kann die Auswertung länger dauern.

Preis: 70 Euro

Ergebnis: in etwa 24 Stunden oder in 48 Stunden wenn Test nach 13.30 Uhr vorgenommen wurde

Löwenapotheke in Pampow

Adresse: Eschenweg 70, 19075 Pampow

Online-Terminvereinbarung

Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr

Preis: 99,95 Euro

Ergebnis: innerhalb von 24 Stunden

Ihr Angebot ist nicht dabei? Dann schicken Sie uns gern Ihre Daten an online@ostsee-zeitung.de. Wir ergänzen diese dann gern.

Von Ann-Christin Schneider