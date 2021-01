Pampow

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagabend in Pampow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge kurz nach 18 Uhr an der Einmündung Ahornstraße/ Schweriner Straße.

Das Unfallopfer erlitt Schürfwunden und wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand verhältnismäßig geringer Schaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Derzeit wird ein Vorfahrtsfehler des Autofahrers vermutet.

Von OZ