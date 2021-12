Parchim: A24 nach Lkw-Unfall für Bergungsarbeiten gesperrt

Parchim/Stolpe

Am Dienstagvormittag ist auf der Autobahn 24 bei Parchim ein Lkw verunfallt. Wie die Polizei mitteilte, war der 47-jährige Fahrer in dem 40 Tonner von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Der Mann aus Tschechien erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die rechte Spur der A 24 in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Neustadt Glewe und Parchim musste gesperrt werden, um den mit Lebensmitteln beladenen LKW zu bergen.

Die Polizei kann noch keine Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens machen.

Von OZ