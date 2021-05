Parchim

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Samstagabend bei einem Sturz in Parchim schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge ist der 37-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und in eine Baumgruppe gestürzt. Die Beamten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille fest.

Er kam mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Von OZ