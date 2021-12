Parchim

Ein gewaltbereiter Dieb hatte am Dienstagabend keinen Erfolg bei seinem Streifzug durch einen Supermarkt in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Wie die Polizei mitteilte, stoppten eine Kassiererin und ein Autofahrer den 35-Jährigen.

Mitarbeitende hatten zuvor beobachtet, wie sich der Mann verschiedene Waren, wie Kleidung und kleinere Geräte, in seinen mitgebrachten Rucksack stopfte. An der Kasse angelangt wollte die Kassiererin den Dieb aufhalten. Er schlug aber mehrfach auf sie ein und flüchtete aus dem Discounter. Auf seiner Flucht beim Parkplatz angelangt lief der Dieb schließlich hektisch in ein fahrendes Auto, dass dadurch beschädigt wurde.

Laut Polizei gelang es dem Autofahrer und der Kassiererin schließlich, den Flüchtigen zu stoppen und bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Sein Diebesgut wurde beschlagnahmt und der Täter festgenommen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 35-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls.

Von Caroline Bothe