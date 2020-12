Parchim

Ein fahrendes Auto ist am frühen Donnerstagabend in Parchim offensichtlich mit einem Stein beworfen worden. Der Polizei zufolge wurde dabei die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges beschädigt, der Fahrer wurde nicht getroffen.

Nach Angaben des Fahrer habe er gegen 17.30 Uhr den Fischerdamm mit einer Geschwindigkeit von circa 30 km/h befahren, als in Höhe einer Baustelle plötzlich die Scheibe zu Bruch ging. Nach eigenen Aussagen hielt der Autofahrer nach dem Vorfall sofort an. Er konnte aber keine Personen in diesem Bereich feststellen.

Polizei sucht Zeugen

Wenig später entdeckte der Fahrer im Fußraum seines Autos einen Stein in der Größe eines Tennisballs. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) nahm eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf, stellte den Stein sicher und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu diesem Vorfall.

