Nach der zwischenzeitlichen Schließung der Kinderstation 2019 können in der Asklepios-Klinik in Parchim nun wieder Kinder stationär versorgt werden. Die Wiedereröffnung ist ein Grund zur Freude, doch zeigt sie auch die Folgen des Pflegenotstands und Ärztemangels in ländlichen Gebieten.