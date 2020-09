Parchim

In Parchim hat sich ein 15-Jähriger am Montagmorgen bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug gegen 8 Uhr auf dem Juri- Gagarin-Ring außer Kontrolle geraten. Grund hierfür war offensichtlich eine Ölspur auf der Fahrbahn, wodurch das Kleinkraftrad in Rutschen geriet.

Der schwer verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Feuerwehr beseitigte die Verunreinigung auf de Straße.

Von OZ