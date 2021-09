Parchim: Unbekannte legen Feuer an Mehrfamilienhaus 

Parchim

Unbekannte haben in Parchim in der Nacht zu Dienstag mehrere Feuer gelegt. Gegen 3.45 Uhr brannten Müllsäcke vor einem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße. Die Flammen schlugen auf die Fassade des Gebäudes über und beschädigten diese stark. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15 000 bis 20 000 Euro.

Fast zeitgleich kam es in der Nachbarschaft zu einem ähnlichen Vorfall: Die Täter zündeten in einer Toreinfahrt Müllsäcke an. Die Beamten vermuten einen Zusammenhang zwischen beiden Bränden.

Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei den Vorfällen um vorsätzliche Brandstiftung. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Parchim unter der Telefonnummer 03871/6000 entgegen.

Von Kira Schmidt