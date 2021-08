Parchim: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B191

Parchim

Bei einem Auffahrunfall auf der B 191 zwischen Parchim und Spornitz sind am Freitagvormittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Laut Polizei sei an einer Einmündung ein Pkw mit Anhänger auf einen verkehrsbedingt haltenden Pickup aufgefahren. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Fahrer des Pickup blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die B 191 an der Unfallstelle für über eine Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

Von OZ