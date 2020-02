Parchimer Schülerin klagt gegen 5 im Abi – und löst Proteststurm aus

Schwerin

Eine 5 im Abi mit Folgen: Der Protest einer Schülerin des Friedrich-Franz-Gymnasiums in Parchim gegen die Bewertung ihres Deutsch-Abiturs wird für Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) zum politischen Sprengsatz. Bestätigten OZ-Informationen zufolge soll Martins Staatssekretär im Ministerium, Steffen Freiberg ( SPD), Einfluss darauf genommen haben, eine bessere Abschlussnote im Fach Deutsch für die Absolventin durchzusetzen. „Die Anweisung des Staatssekretärs bezieht sich allein auf unverzügliches Verwaltungshandeln und in keiner Hinsicht auf eine pädagogische Bewertung“, beschwichtigt Ministeriumssprecher Henning Lipski auf Anfrage.

Die Schülerin hatte im vergangenen Schuljahr für ihre Abiturklausur in Deutsch zwei Punkte erhalten, was der Note 5 entspricht – nicht bestanden. Gefordert waren Interpretationen der Gedichte „Kleines Solo“ ( Erich Kästner) und „Wonne der Einsamkeit“ ( Ludwig Tieck). Deprimierender Stoff, Zitat Kästner: „Einsam bist du sehr alleine – und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit.“

Aus der 5 soll eine 3 minus werden

Anschließend legte die Abiturientin Widerspruch ein. Sowohl die Erst- als auch die Zweitkorrektorin hätten den Aufsatz „unabhängig voneinander bewertet“, heißt es in einem offenen Brief, den die Deutschlehrer der Schule im Zuge des gesamten Vorgangs an die Ministerin geschickt haben. Und weiter: „Daraufhin hat der Schulleiter die Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses Deutsch beauftragt, diese Arbeit nochmals zu korrigieren. Obwohl die Randbemerkungen der Lehrerinnen zuvor unkenntlich gemacht wurden, gelangte auch sie zum Ergebnis von zwei Punkten.“

Mit dem Brief reagierten die Deutschlehrer am Parchimer Gymnasium geschlossen auf die Anweisung des zuständigen Schulamtes Schwerin, die Klausurbewertung der Schülerin mit einem Schlag von zwei auf sieben Punkte anzuheben, was statt einer glatten 5 einer 3 minus entsprechen würde.

Staatssekretär Steffen Freiberg selbst betont, dass er keinen Einfluss auf die Note genommen habe. Er wolle den Verwaltungsvorgang lediglich mit Nachdruck zu Ende bringen. Der Staatssekretär sagt dies aber nicht öffentlich, sondern nur in einem Hintergrundgespräch, aus dem nichts direkt zitiert werden darf, aber bei dem der Mann gleich von mehreren Mitarbeitern seines Ministeriums flankiert wird. Großer Bahnhof für Ärger um eine einzige von insgesamt rund 5500 Deutschklausuren, die im vergangenen Jahr in MV abgelegt worden sind.

„Kleines Solo“ für Staatssekretär Steffen Freiberg (SPD): Er will durchsetzen, dass das Gymnasium in Parchim der Anweisung des Schulamtes Schwerin folgt, die Deutsch-Note einer Schülerin deutlich zu verbessern. Quelle: Landesregierung

Schulleiter schweigt

Das Schulamt überprüfte die Klausur erneut, nachdem die Schule dabei geblieben war, dass es für Interpretationen in dieser Qualität lediglich eine 5 geben könne. Drei verschiedene Pädagogen des Amtes gaben dann ihr Votum ab. Ergebnis: drei unterschiedliche Noten: sechs, sieben und acht Punkte. Also die Noten 4 plus, 3 minus und 3 plus. Folglich habe das Schulamt das Gymnasium angewiesen, zunächst die Prüfungszensur letztlich auf den Durchschnitt von sieben Punkten zu ändern sowie das Zeugnis neu auszufertigen. Ein korrigiertes Zeugnis liegt der betroffenen Schülerin jedoch bis heute nicht vor, was im Bildungsministerium seit einigen Tagen zu wachsendem Ärger führt.

Weil die Bildungseinrichtung weiter hart blieb, reichte die Schülerin eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schuldirektor Volkhard Merzsch ein. Die liegt nun im Ministerium zur weiteren Bearbeitung und trägt einen handschriftlichen Vermerk von Staatssekretär Freiberg: „Sofern zutreffend: zur weiteren Veranlassung gegen den Schulleiter.“ Auf Nachfrage, was das im Klartext bedeutet, heißt es aus dem Ministerium, dass die Schule dazu gebracht werden soll, die Note der Deutschprüfung anzuheben. Dies sei bis heute nicht passiert.

„Noten 5 und 6 gänzlich abschaffen“

Schuldirektor Merzsch will sich zu dem Thema nicht äußern. Seine Kollegen der Fachkonferenz Deutsch sind in ihrem offenen Brief an die Ministerin dafür umso deutlicher: „Was nützen uns beschönigte Ergebnisse? Oder sollten wir so bewerten, dass Schüler und Eltern zufrieden gestellt werden? Dann könnte man die Noten 5 und 6 gänzlich abschaffen. Des Weiteren stellt sich die Frage, welchen Stellenwert diese 3 Lehrerinnen noch an ihrer Schule haben. Sie sind angreifbar und anfechtbar. Theoretisch ist ein Einsatz in der Sekundarstufe II nicht mehr möglich, da sie offenbar nicht in der Lage sind, Abituraufsätze korrekt zu bewerten.“

Von Benjamin Fischer