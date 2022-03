Brüel

In Brüel nordwestlich von Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw im Bereich des Motorraums ausgebrannt. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Donnerstag mitteilte, war der Wagen vor einer Garage abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Angrenzende Gebäude wurden durch das Feuer nicht beschädigt.

Der 50-jährige Eigentümer des Fahrzeugs war nicht vor Ort und musste durch die Polizei verständigt werden. Den Angaben zufolge soll der Pkw ohne Batterie und Stromverbindung gewesen sein und bereits seit einiger Zeit vor der Garage gestanden haben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei in Sternberg ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0 38 47 / 4 32 70 entgegengenommen.

Von OZ