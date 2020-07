Pkw in Parchim ausgebrannt

Parchim

In einer Gartenanlage in Parchim ist am späten Donnerstagabend, 30. Juli, ein Pkw ausgebrannt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nachdem der Besitzer das Auto dort abgestellt hatte.

Wie der Autofahrer berichtete, habe es plötzlich einen Knall gegeben. Daraufhin sei das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Von OZ