Plau am See

Ein Mann ist am Dienstagabend um 19.30 Uhr in eine Arztpraxis in Plau am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim eingebrochen. Eine Ärztin war nach Angaben der Polizei noch im Gebäude und hat den Mann ertappt. Er hatte offenbar keine Menschen in der Praxis vermutet und ist sofort zu Fuß geflüchtet.

Der Täter war vermummt und hatte die Tür gewaltsam aufgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall.

Von OZ