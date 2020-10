Plau am See

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Bundesstraße 103 zwischen Plau am See und Meyenburg (Ludwigslust-Parchim) derzeit voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, ist in Höhe des Abzweiges Wendisch Priborn ein Pkw frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Das Unglück ereignete sich gegen 13 Uhr.

Der Autofahrer ist aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Der Lkw-Fahrer hatte noch versucht, dem Pkw auszuweichen. In einer aufwendigen Rettungsaktion befreite die Feuerwehr den eingeklemmten Autofahrer, der so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Am Unfallauto entstand Totalschaden. Der Lkw-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Feuerwehrauto erfasst weiteren Autofahrer

Bei der Fahrt zum Unfallort erfasste zudem ein Feuerwehrauto eine Person. Als sich der Verkehr unfallbedingt staute, verließ ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug. Er trat direkt vor dem mit Sondersignal herannahenden Feuerwehrauto auf die Straße. Der Mann wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die B 103 ist nach wie vor gesperrt – die Bergungsarbeiten dauern an. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Von OZ