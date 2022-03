Fleisch wird immer bewusster konsumiert. Wie es den Tieren vor der Schlachtung erging, erfährt man jedoch kaum. Bei Tino Reichelt ist das anders. Bei dem Landwirt aus Plau am See kann man ein Schwein leasen und bekommt am Ende mehr als 150 Kilogramm Wurst, Steak & Co. Wie das funktioniert und was das kostet