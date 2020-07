Polizei Schwerin besorgt: 100 Fahrräder in zwei Monaten gestohlen

Schwerin

In der Landeshauptstadt Schwerin ist die Zahl der Fahrraddiebstähle stark gestiegen. Allein in zwei Monaten wurden dort einhundert Räder gestohlen. Die Polizei ist in Sorge. Im Jahr 2020 stieg damit die Zahl gestohlener Fahrräder auf 269, im Vorjahr waren es insgesamt 210.

Oft wird es den Dieben auch noch einfach gemacht, die Räder sind nicht oder nur unzureichend gesichert. Eine bestimmte Vorgehensweise bei den Diebstählen ist nicht auszumachen, heißt es von den Beamten. Doch gut gesicherte Fahrräder werden deutlich seltener gestohlen.

Mal seien die Vergehen das Werk von Gelegenheitsdieben, dann wieder seien professionelle Banden, die ganze Kleintransporter voll Fahrräder aus dem Land schaffen, dafür verantwortlich. Absolute Sicherheit beim Schutz des Eigentums gibt es nicht.

Polizei rät: Einen Fahrradpass anlegen

Neben der Beratung im Fachgeschäft – welches Schloss das eigene Rad wie gut sichert, können die Besitzer auch selbst etwas tun. Man sollte sein Rad fotografieren – auch die Rahmennummer, sie steht in den Kaufverträgen, bzw. befindet sich in den meisten Fällen im Bereich des Tretlagers. Bei Pedelecs und hochwertigen Carbon-Rädern kann die Nummer auch woanders angebracht sein.

Zudem könne man die Daten seines Fahrrads in einer App erfassen und einen „Fahrradpass“ (Android und IOS möglich) anlegen. „Damit können alle Daten rund ums Fahrrad erfasst werden und man hat sie immer bei sich“, rät die Polizei. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Auch wenn es für die Polizei nicht einfach ist, Ermittlungsansätze auszumachen, sollte jeder Diebstahl angezeigt werden. Das ist direkt bei der Wache vor Ort oder bequem bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de möglich.

