Wegen Corona kann das Airbeat One in diesem Jahr nicht auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) stattfinden. Die Ludwigsluster Polizei hat dem Gelände trotzdem einen Besuch abgestattet und ein verrücktes Video für ihre sozialen Kanäle gedreht. Das kommt nicht bei allen gut an.