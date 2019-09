Eldena

Nach mehreren Sachbeschädigungen an parkenden Autos in Eldena bittet die Polizei um Hinweise zu diesen Taten. Innerhalb einer Woche haben unbekannte Täter in vier Fällen an insgesamt 17 Pkw ein oder mehrere Reifen zerstochen.

Bereits in der Nacht zum vergangenen Montag kam es an insgesamt acht parkenden Autos zu Beschädigungen. Weitere Taten ereigneten sich am frühen Samstagmorgen sowie in der Nacht zum heutigen Montag.

Tatverdächtigen bei Flucht gesehen

Der angerichtete Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Tatorte waren bislang Parkflächen vor Wohnhäuser in der Karl-Wilführ-Straße und in der Bresegarder Straße. In einem Fall hat eine Anwohnerin eine flüchtige Person bemerkt, die etwa 185 bis 190 cm groß und dunkel gekleidet war.

Zum Motiv der Taten, bei denen ein Zusammenhang vermutet wird, ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Von RND