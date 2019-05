Dömitz/Ludwigslust

Nach mehreren Aktionen, die sich gegen den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus richteten, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung. In Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) seien Transparente mit mutmaßlich volksverhetzenden Aufschriften an einer Schule und einer Bundesstraße gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In Ludwigslust seien drei große Wahlplakataufsteller mit brauner Farbe beschmiert worden und an einem zusätzlich eine Strohpuppe aufgehängt worden. Diese habe ein Schild getragen, dessen Aufschrift sich ebenfalls gegen den Tag der Befreiung gerichtet habe. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.

Hannes Steppuat