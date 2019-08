Boizenburg/Sternberg/Parchim

Gleich zwei erheblich alkoholisierte Autofahrer musste die Polizei am Wochenende im Landkreis Ludwigslust-Parchim stoppen. Am Samstagabend zogen die Beamten einen 67-jährigen Autofahrer in Sternberg aus dem Verkehr, der mit 1,82 Promille unterwegs gewesen ist. Ein paar Stunden zuvor erwischten die Polizisten einen 49-Jähriger in Parchim, der mit einem Atemalkoholwert von 2,5 Promille am Steuer unterwegs gewesen ist.

In Boizenburg wurde zudem am Samstag ein 54-jähriger Fahrradfahrer von der Polizei angehalten. Der Mann hatte 2,2 Promille intus. Der Radler war den Beamten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Gegen alle drei Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich ermittelt. Zudem wurden ihre Führerscheine sichergestellt und sie jeweils zur Blutprobenentnahme gebracht.

RND