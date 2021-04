Betrug am Telefon - Polizei in Rostock warnt: Trickbetrüger versuchen mit „Schockanrufen“ an Geld zu kommen

Unbekannte versuchen wieder vermehrt, an das Geld älterer Menschen zu kommen. Darüber informierte die Polizei am Mittwoch und warnt. Eine Masche seien dabei sogenannte „Schockanrufe“.