Schwerin/Wiligrad

Die Wasserschutzpolizei hat am Montag auf dem Schweriner Außensee die Suche nach einem 65 Jahre alten Segler wieder aufgenommen. Eine Bootsbesatzung suche den See systematisch nach dem Mann aus Nordwestmecklenburg ab, der bereits seit Freitag vermisst wird, teilte ein Polizeisprecher in Schwerin mit. Schon am Wochenende hatten Polizei- und Rettungskräfte mit Hubschrauber, Booten und Spürhunden nach dem Vermissten gesucht, waren dabei aber ohne Erfolg geblieben.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 65-Jährige am vergangenen Donnerstag allein zu einer Segeltour aufgebrochen. Das Boot war dann am Freitag unweit von Wiligrad herrenlos auf dem See treibend gesichtet und geborgen worden. Von dem Bootsführer fehlte jede Spur. Die Polizei vermutet einen Unglücksfall.

Bereits Mitte September war ein 78-jähriger Angler aus Schleswig-Holstein bei einem Bootsunfall auf dem Schweriner Innensee ums Leben gekommen.

Von Frank Pfaff