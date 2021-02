Polizei stoppt betrunkenen Motorradfahrer in Schwerin

Schwerin

Am Montagabend hat die Polizei in Schwerin einen betrunkenen Motorradfahrer festgestellt. Nach Angaben der Beamten, wurde der Mann alkoholisiert in der Hagenower Straße entdeckt. Der 37-Jährige fuhr auffällig mit seinem Motorrad von einem Einkaufsparkplatz in Richtung Hagenower Straße.

Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und stoppte den Mann. Die starke Alkoholfahne des Mannes merkten die Polizisten durch die angelegte Nasen-Mund-Bedeckung. Dem Mann wurde im Klinikum Blut abgenommen. Er hatte einen Wert von 2,05 Promille. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und ermittelt jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Von OZ