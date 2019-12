Polizei stoppt zwei Autofahrer ohne Führerschein bei Sternberg

Sternberg

Die Sternberger Polizei hat am Dienstag im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei Autofahrer ohne gültigen Führerschein festgestellt. Nach Angaben der Polizei wurden der 40-jährige Mann und die 25-jährige Frau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Am Vormittag haben Beamte einen Mann aus dem Verkehr gezogen, dem bereits im April der Führerschein entzogen wurde. An der Kontrollstelle in der Brüeler Chaussee hatte der Fahrer behauptet den Führerschein nur vergessen zu haben.

In Dabel ist der Polizei eine Autofahrerin aufgefallen, die ein Stoppschild missachtet und einem Transporter die Vorfahrt genommen hat. Bei der Kontrolle ermittelten die Beamten, dass die Fahrerin keinen Führerschein hat.

Von OZ