Parchim/ Suckow

Die Polizei sucht Hinweise zu Räubern, die am Wochenende in zwei Häuser eingebrochen sind. Derzeit ermittelt die Beamten, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht.

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Parchim eingebrochen. Sie nahmen unter anderem Bargeld und eine Münzsammlung mit. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 3000 Euro. Der Polizei zufolge verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang zum Haus.

Zu einem weiteren Einbruch wurde die Polizei am Samstag in Suckow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) gerufen. Demnach wurde in der Nacht zu Samstag in ein Wochenendhaus in der Dorfstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Sie sind durch ein Fenster in das Haus eingedrungen.

Polizei sucht Hinweise

Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren, die derzeit ausgewertet werden. Sie ermitteln bei beiden Einbrüchen wegen Diebstahls in besonders schweren Fällen und bitten die Bevölkerung um Hinweise. Wer nützliche Informationen zu den besagten Vorfällen hat, soll sich bei der Polizei in Parchim unter der Nummer 03871/ 6000 melden.

