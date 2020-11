Plau am See

Wie ein Pressesprecher der Polizei Plau am See mitteilte, wird die 35-jährige Marianne Doneisk seit den Abendstunden des 31.10.2020 vermisst.

Auffällige Erscheinung

Frau Doneiski ist ca. 1,65 m groß, korpulent und hat schulterlange violette Haare. Zur Bekleidung oder mitgeführten Gegenständen der vermissten Person konnten die Beamten keine Angaben machen. Frau Doneiski benötigt dringend medizinische Versorgung. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Hinweise können jederzeit an das Polizeirevier Plau am See unter Tel.: 038735-8370, jede andere Dienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

