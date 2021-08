Polizei sucht Zeugen: Täter überfallen Mann in Schweriner Bankfiliale

Schwerin

Zwei Personen haben am 5. Februar 2021 in Schwerin einen Mann in einer Bankfiliale bestohlen, jetzt sucht die Polizei Zeugen. Die zwei Tatverdächtigen sollen um etwa 13.20 Uhr in Schwerin Lankow in der VR-Bank in der Rahlstedter Straße einen Mann bedrängt haben, und anschließend Geld entwendet haben.

Die Polizei sucht diesen Mann, der an der Straftat im Februar in Schwerin beteiligt war. Quelle: Polizei

Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen zwei Beschuldigte, die die Polizei bisher nicht identifizieren konnte. Nach einem richterlichen Beschluss sucht die Polizei nun mittels der Bilder nach den Männern.

Wer Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen kann, kann sich bei der Polizei in Schwerin unter 0385/5180-1224 oder -1560 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de melden.

Von OZ