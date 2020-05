Polizei zieht in Ludwigslust-Parchim alkoholisierte Kraftfahrer aus dem Verkehr

Neustadt-Glewe/Lübtheen

Drei Autofahrer unter Alkoholeinfluss konnte die Polizei am Wochenende in Lübtheen und Neustadt-Glewe aus dem Verkehr ziehen.

Am Samstagabend hat einen Mann bei einer Tankstelle in Lübtheen angehalten. Zeugen hatten die Beamten alarmiert und einen Wagen gemeldet, der Schlangenlinien gefahren sei. Ein Atemalkoholwert bei dem 63-Jährigen ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Mann hatte in der Tankstelle Spirituosen gekauft.

Fahrerin mit 1,66 Promille

Am Sonntagmorgen geriet eine 33-Jährige mit ihrem Auto in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stoppten den Wagen auf der Landesstraße 071 bei Neustadt-Glewe. Bei der Fahrerin wurde ein Atemalkoholwert von 1,66 Promille ermittelt.

Durch einen Zeugenhinweis geriet am Sonntagnachmittag der Fahrer eines Motorrollers ins Visier der Beamten. Bei einer Kontrolle konnte ein Atemalkoholwert von knapp über zwei Promille festgestellt werden.

Gegen alle drei Fahrzeugführer hat die Polizei Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Zudem wurden ihre Führerscheine sichergestellt und sie mussten sich jeweils einer Blutprobenentnahme unterziehen.

