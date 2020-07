Schwerin

Die zunehmende Gewalt gegen Polizisten hat ein Streifenbeamter aus Schwerin am eigenen Leib erfahren. Der 33-Jährige will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen – aus gutem Grund: „Als wir einmal einen betrunkenen Fahrradfahrer angehalten haben, hat er mir gedroht: ‚Ich finde raus, wer Du bist und vergewaltige Deine Frau‘“, erinnert sich der Beamte. „Solche Bedrohungen und auch übelste Beleidigungen sind inzwischen alltäglich.“

Als er vor fünf Jahren bei der Polizei anfing, konnte er sich noch nicht vorstellen, was auf ihn zukommt. Doch gleich der erste Einsatz – damals noch als Bereitschaftspolizist – holte ihn in die raue Wirklichkeit. „Wir waren bei einem Fußballspiel und wegen drohender Randale sollten wir die Schlagstöcke ziehen. Ich dachte, das wird die gewaltbereiten Fans schon abschrecken, doch stattdessen krempelten sie die Ärmel hoch und gingen auf uns los.“

Dritte mischen sich ein

Seitdem habe die Gewaltbereitschaft immer weiter zugenommen – besonders in diesem Jahr, meint der 33-Jährige. „Gerade wenn es um die Corona-Schutzmaßnahmen geht, sind viele Leute uneinsichtig und fangen Streit mit Beamten an.“

Auch unbeteiligte Dritte mischten sich immer öfter ein. „Oft wissen sie gar nicht, worum es geht. Wir haben einmal einer Frau und ihren Kindern die Koffer getragen, die wegen häuslicher Gewalt die Wohnung verlassen wollten. Draußen wurden wir angepöbelt, weil die Leute dachten, wir würden die Familie abschieben.“

Oft ist Alkohol im Spiel

Besonders häufig sei bei Angriffen Alkohol im Spiel. „Wir wurden einmal in ein Krankenhaus gerufen, weil dort ein betrunkener Patient randaliert hatte. Als wir eintrafen, fühlte er sich alleine durch unsere Blicke provoziert und meinte: ‚Ich hau dir aufs Maul!‘“. Das versuchte der Mann dann auch, allerdings war er wegen seines Promillewerts so unbeholfen, dass der Beamte ihn leicht abwehren konnte.

Den schwindenden Respekt mancher Bürger vor der Polizei macht eine weitere Situation deutlich: „Bei einer Unfallaufnahme standen meine Kollegin und ich auf dem Bürgersteig. Ein Mann wollte vorbei, und statt außenrum zu gehen, schubste er meine Kollegin einfach weg.“

Positives Menschenbild angekratzt

Der 33-Jährige ist sich durchaus bewusst, dass auch Polizisten Fehler machen. „Ich schäme mich für jeden Kollegen, der sich falsch verhält.“ Dennoch: „Dass in der aktuellen Debatte alle Polizisten als Müll oder als Rassisten beschimpft werden, kränkt mich.“

Die Erlebnisse der letzten Jahre gingen an dem Beamten nicht spurlos vorbei. „Mein Menschenbild ist nicht mehr so positiv wie früher. Ich schaue mich öfter um.“ Er trinke auch deutlich weniger Alkohol als früher, „weil ich gesehen habe, was Alkohol aus den Menschen macht.“ Polizist will er aber trotzdem gerne bleiben. „Ich habe mir vorgenommen, am Ende meiner Karriere nicht verbittert zu sein. Aber ich merke, dass das schwierig wird.“

