Im Kreis Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Wochenende mehrere Autofahrer kontrolliert. Einige hatten sich angetrunken hinters Steuer gesetzt – ihre Führerscheine wurden sichergestellt. Eine 20-Jährige geriet gleich zweimal an einem Tag in eine Kontrolle – jedes Mal war ein Drogentest positiv.