Grabow

Ein 71 Jahre alter Mann ist nach einer mehrstündigen Suche bei Prislich nahe Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wohlbehalten gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Mann am Mittwochmorgen mit seinem Hund zu einem Spaziergang durch den Wald aufgebrochen. Als das Tier sich losriss, verlor der Senior die Orientierung, konnte aber seine Familie per Handy benachrichtigen.

Lesen Sie auch Vermisste 13-Jährige aus Friedland wohlbehalten aufgefunden

Nachdem sie Suche der Angehörigen erfolglos blieb, informierten sie die Polizei. Die Besatzung mehrerer Streifenwagen durchsuchte das Areal. Sie wurde von einem Hubschrauber unterstützt. Mehr als vier Stunden nach seinem Verschwinden entdeckte seine Nichte schließlich den Vermissten und brachte ihn wohlbehalten nach Hause. Der Hund kehrte allein zurück.

Von OZ