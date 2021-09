Pritzier

Ein 55-jähriger Autofahrer steht im Verdacht, am späten Sonntagabend in Pritzier (Landkreis Ludwigslust-Parchim) betrunken mit seinem Pkw gegen eine Verkehrsinsel gefahren und dann geflüchtet zu sein. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde bei dem Unfall ein Verkehrsschild abgeknickt sowie mehrere Pflastersteine aus dem Boden gerissen.

Hinweis von Zeugen

Nach einem Zeugenhinweis konnten die Beamten den mutmaßlichen Unfallfahrer unweit der Unfallstelle dann feststellen. Dieser war gerade dabei, ein beschädigtes Rad zu wechseln. An dem Fahrzeug stellte die Polizei zudem typische Schäden fest. Bei dem 55-Jährigen, der die Tat bestreitet, wurde ein Atemalkoholwert von 1,21 Promille gemessen.

Führerschein sichergestellt

Gegen den aus Kroatien stammenden Mann wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Der bei dieser Karambolage entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Von OZ