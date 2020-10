Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch in der Region Pritzier (Ludwigslust-Parchim) vor einer Polizeikontrolle geflohen. Scheinbar aus gutem Grund, denn er stand unter Drogeneinfluss. Doch das war bei weitem nicht sein einziges Vergehen. In seiner Wohnung machte die Polizei einen weiteren interessanten Fund.